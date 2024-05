Wehen Wiesbaden holt Franjic aus Würzburg

Wiesbaden (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden treibt unabhängig von seiner Liga-Zugehörigkeit die Planung für die kommende Spielzeit voran. Offensivspieler Ivan Franjic kommt in diesem Sommer ablösefrei von Regionalligist Würzburger Kickers, wie der Zweitligist aus Hessen am Mittwoch mitteilte. «Ivan ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der kreative Momente mit einer hohen Spielintelligenz vereint. Er verfügt über einen guten Antritt und besitzt eine Körperlichkeit, mit der er sich in direkten Duellen immer wieder durchsetzt», sagte Geschäftsführer Nico Schäfer über den 26-Jährigen.