Wehen Wiesbaden mit Glück beim Drittliga-Auftakt

Verl (dpa/lhe) - Ein Eigentor kurz vor Ende hat dem SV Wehen Wiesbaden bei der Rückkehr in die 3. Liga eine Niederlage erspart. Die Hessen kamen am Samstag beim SC Verl zu einem glücklichen mit 2:2 (1:1). Moritz Flotho (9. Minute) hatte die Gäste in Führung gebracht. Lars Lokotsch (87.) traf für die Gäste ins eigene Tor. Marcel Benger (29.) und Berkan Taz (53.) hatten in der Sportclub-Arena die Treffer für Verl erzielt.