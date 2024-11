Wehen Wiesbaden mit Respekt vor Pokal-Schreck Bielefeld

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden will mit einem Erfolg gegen Arminia Bielefeld endlich den Sprung unter die besten drei Teams der Liga schaffen. In Mannheim hatten sie dies in der letzten Minute noch aus der Hand gegeben. Doch der aktuelle Tabellendritte Bielefeld dürfte nach dem Coup gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin unter der Woche im DFB-Pokal mit viel Selbstvertrauen am Sonntag (16.30 Uhr/Magenta Sport) in die Brita Arena kommen.