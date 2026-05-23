Wehen Wiesbaden ringt Fulda im Landespokal Hessen nieder
Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat im Landespokalfinale gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz mehr Mühe als gedacht. Am Ende setzt sich der Favorit knapp durch.
Offenbach (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Titel im hessischen Landespokalfinale verteidigt und sich erneut für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Fußball-Drittligist siegte gegen den Außenseiter SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 2:1 (1:0). Die Tore am Bieberer Berg in Offenbach erzielten für den SVWW Justin Janitzek (38. Minute) und Lukas Schleimer (59.), Leon Pomnitz (48.) traf für Fulda.
Beide Teams tasteten sich bei hochsommerlichen Temperaturen zunächst ab. Die Föllscheelf war in ihrem ersten Landespokalfinale weitgehend ebenbürtig und ließ den Wiesbadenern wenig Raum. Der Ausbildungsverein von Nationalspieler Jamal Musiala, der dort als kleines Kind kickte, hatte dann auch die erste Chance. Der Schuss von Moritz Dittmann konnte vom SVWW aber gerade noch geblockt werden. Die Favoriten aus Wiesbaden gingen schließlich mit der ersten richtigen Torchance in Führung.
Nach Wiederbeginn schockte der Regionalligist den Favoriten. Pomnitz eroberte im Mittelfeld den Ball und vollendete aus 18 Metern zum Ausgleich. Wiesbaden hatte weiterhin Mühe mit den aufopferungsvoll kämpfenden Barockstädtern, Angreifer Schleimer erlöste den Drittligisten schließlich. Wiesbadens Jordy Gillekens sah in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte.