Wehen Wiesbaden verlängert Vertrag mit Farouk

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden kann auch in der 3. Fußball-Liga auf die Dienste von Amin Farouk setzen. Der Mittelfeldspieler hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Hessen verlängert, teilte der Verein am Dienstag mit. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers für den 20-Jährigen, der bisher 19 Pflichtspiele für den Zweitliga-Absteiger bestritt, machte der SVWW keine Angaben.