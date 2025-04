Weichenarbeiten am Bahnhof: S-Bahnen fahren nicht mehr

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Wegen der Erneuerung von Weichen am Bahnhof Rüsselsheim fahren ab Samstagmorgen fast drei Wochen lang die S-Bahn-Linien 8 und 9 von Wiesbaden nach Kelsterbach nicht mehr. An den Wochenenden vom 9. bis 11. sowie 16. bis 18. Mai entfielen zudem die Fahrten bis zum Frankfurter Flughafen, teilte die Stadtverwaltung in Rüsselsheim mit. Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Der Ausfall der S 8 und 9 beginnt am Samstag, 3. Mai, 5 Uhr, und endet am Freitag, 23. Mai, zur gleichen Zeit.