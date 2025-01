Weihnachtsbaum brennt im Kamin

Dietzhölztal (dpa/lhe) - Ein Ehepaar hat bei dem Versuch seinen Weihnachtsbaum im Kamin zu entsorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtete, hatten sie den Baum am Montagabend in Dietzhölztal (Lahn-Dill-Kreis) in den Kamin gesteckt und angezündet. Die Flammen loderten demnach bis aus dem Schornstein, breiteten sich aber nicht auf die Wohnung aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Paar blieb unverletzt.