Weihnachtsmärkte: Wie bewertet die Polizei die Gefahr?
Mehr Polizei, Poller und Drohnenabwehr: Vor der Adventssaison verstärken die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen. Konkrete Gefährdungshinweise gibt es nicht, die abstrakte Bedrohung bleibt aber hoch.
Stuttgart (dpa/lsw) - Terroranschläge, Angriffe mit Drohnen, Fahrzeugattacken und Taschendiebstähle: Auf den baden-württembergischen Weihnachtsmärkten drohen in diesem Winter auch wegen der internationalen Lage Gefahren von mehreren Seiten. Polizei und Kommunen rüsten sich deshalb mit mehr Beamten, Absperrungen, Videotechnik und Systemen zur Erkennung unbefugter Drohnen.
Hinweise auf eine konkrete Gefährdung für Veranstaltungen rund um die Adventszeit gibt es den Behörden nach derzeit nicht. «Den Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg liegen aktuell keine Erkenntnisse oder Hinweise vor, dass ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Südwesten kurz bevorsteht», teilte das Innenministerium mit.
Hagel: «Sicherheitslage bleibt ernst»
Die abstrakte Gefahr bleibt aus Sicht der Polizei jedoch hoch. Die Beamten in Heilbronn stufen die Lage angesichts der internationalen Lage und möglicher islamistischer wie hybrider Bedrohungen als zumindest erhöht ein. Mögliche Drohnenangriffe fließen in die Einsatzplanung ein.
«Die Sicherheitslage bleibt ernst», sagt auch Innenminister Manuel Hagel (CDU). Die Bedrohungen veränderten sich ständig. Die Polizei bewerte die Lage fortlaufend und passe ihren Einsatz an. «Für jeden Weihnachtsmarkt - von der Landeshauptstadt bis zum kleinen, feinen Adventsmarkt auf dem Dorfplatz - gibt es ein eigenes Sicherheitskonzept», sagte Hagel.
Zufahrten schützen und Waffen verbieten
Die Polizei kann nach eigenen Angaben unter anderem Drohnen sichten und abwehren, etwa in Offenburg. Diese Fähigkeiten würden angesichts der rasanten technischen Entwicklung fortlaufend ausgebaut. In Baden-Württemberg sollen zudem vor allem die Zufahrten zu den Märkten geschützt werden. Seit dem Lastwagenanschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vor zehn Jahren und der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 gehören Poller, Absperrungen und Sicherheitskonzepte vielerorts zum Standard. Autos im unmittelbaren Umfeld bleiben dennoch ein Risiko.
Zugleich warnen die Polizeibehörden vor Taschen- und Trickdiebstählen. Besucher sollten Wertgegenstände verschlossen und nah am Körper tragen. Auf vielen Märkten gilt zudem ein Waffen- und Messerverbot.