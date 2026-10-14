Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht: 100.000 Karten weg
100.000 Karten für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht waren diesmal verfügbar – doch auch das größere Angebot war nach wenigen Stunden vergriffen. Was den Markt so attraktiv macht.
Breitnau (dpa/lsw) - Schon am ersten Tag des Kartenvorverkaufs für den spektakulären Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht sind alle Tickets vergriffen. Zwar standen in diesem Jahr erstmals rund 100.000 Karten zur Verfügung. Es dauerte aber nur einige Stunden, bis der Weihnachtsmarkt gänzlich ausverkauft war, berichtete die Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Ein Ticketkauf vor Ort sei nicht möglich.
Der vergleichsweise kleine Weihnachtsmarkt ist wegen des Hypes längst kein Geheimtipp mehr: An den vier Adventswochenenden lädt er zu einem Ausflug am Fuße des 40 Meter hohen Viadukts der Höllentalbahn ein. Dieses wird dann in verschiedenen Farben beleuchtet, sodass es in der Dunkelheit eine beeindruckende Kulisse auch für Fotomotive bildet.
Gehypter Markt ist längst kein Geheimtipp mehr
Im Vorjahr hatten nur 75.000 Karten zur Verfügung gestanden. Auch sie waren allesamt am ersten Tag des Vorverkaufs gebucht worden. Mehr Tickets gab es in diesem Jahr, weil die Öffnungszeiten an den Feiertagen und Sonntagen verlängert und der Markt an drei Donnerstagen zusätzlich geöffnet wurde.
Den Markt gibt es seit 2010. Nach Angaben des Veranstalters kommen 75 bis 80 Prozent der Besucher aus Deutschland, davon wiederum etwa drei Viertel aus Baden-Württemberg. Es kommen aber auch Gäste von viel weiter her - etwa aus anderen europäischen Ländern, aus Nord- und Südamerika oder sogar Australien.