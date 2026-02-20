Krise im Maschinenbau

Weinig streicht 400 Jobs – Produktion zieht um

400 Jobs stehen bei Weinig auf dem Spiel – doch was bedeutet das für die Standorte und die Beschäftigten?

Der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen Weinig leidet unter der Wirtschaftsflaute. (Foto Illustration) Foto: Candy Welz/dpa-Zentralbild/dpa
Der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen Weinig leidet unter der Wirtschaftsflaute. (Foto Illustration)

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Der Maschinenbauer Weinig will die Produktion der Standorte Malterdingen (Kreis Emmendingen) und Alfeld (Kreis Hildesheim) schließen. Sie solle nach Illertissen und an den Stammsitz Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gehen, teilte das Unternehmen mit. An den beiden betroffenen Standorten blieben Vertrieb, Service und Konstruktion erhalten. Von der Umstrukturierung seien voraussichtlich rund 400 Arbeitsplätze betroffen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Abbau solle sozialverträglich erfolgen. Dies bedeutet etwa die Zahlung von Abfindungen, Vorruhestand oder das Setzen auf die natürliche Fluktuation. Weinig stellt Maschinen zur Holzbearbeitung her. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer in der Massivholzbearbeitung.

Die Weinig-Gruppe begründete den Stellenabbau kürzlich mit der Wirtschaftsflaute. Die aktuelle Auftragslage bleibe hinter den Erwartungen zurück. Um das Unternehmen langfristig gesund und resilient aufzustellen, seien Anpassungen der globalen Kostenstrukturen an die veränderten Marktbedingungen notwendig. Weinig beschäftigt weltweit rund 2.420 Mitarbeiter, davon rund 1.600 in Deutschland. Der Umsatz für das Jahr 2022 betrug 586 Millionen Euro. Eine aktuellere Kennzahl teilte das Unternehmen auf Anfrage nicht mit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Maschinenbauer streichen 2025 Tausende Jobs
Industrie

Deutsche Maschinenbauer streichen 2025 Tausende Jobs

Wirtschaftskrise, US-Zölle und Konkurrenz aus China: Der Maschinenbau in Deutschland steht unter Druck. Das schlägt sich in der Beschäftigung nieder. Für 2026 sieht es kaum besser aus.

13.02.2026

Weinig will 400 Stellen streichen – vor allem in Deutschland
Konjunkturflaute

Weinig will 400 Stellen streichen – vor allem in Deutschland

Maschinenbauer Weinig plant einen deutlichen Stellenabbau. Was bedeutet das für Beschäftigte in Deutschland – und warum trifft es gerade jetzt so viele?

04.02.2026

MAN streicht 2.300 Jobs - Autobranche mit Tiefstand
Autoindustrie in der Krise

MAN streicht 2.300 Jobs - Autobranche mit Tiefstand

Die Autobranche baut in einem Jahr fast 50.000 Jobs ab - die nächste Hiobsbotschaft kommt von MAN. Dort trifft es mehrere deutsche Standorte. Aber auch in anderen Industrien entfallen Tausende Jobs.

20.11.2025

Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein
Konjunkturschwäche und Zölle

Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein

Die exportorientierte Branche kämpft mit Auftragsflaute: Im September sinken Bestellungen um 19 Prozent, der Blick in die Zukunft bleibt trüb. Was das für Jobs und Produktion bedeutet.

03.11.2025

Wirtschaftsflaute: Tausende Maschinenbau-Jobs fallen weg
Industrie im Südwesten

Wirtschaftsflaute: Tausende Maschinenbau-Jobs fallen weg

Der Maschinenbau ist einer der wichtigsten Industriezweige im Land. Aber bei vielen Unternehmen gehen weniger Aufträge, die Umsätze sinken. Mit Folgen für Tausende Beschäftigte im Land.

21.10.2025