Weiter Glatteisgefahr in Hessen

Nicht nur Regen kann für gefrierende Straßen sorgen, sondern auch Raureif und Nebel.

Die Sonne zeigt sich die nächsten Tage nur selten in Hessen (Symbolbild). Foto: Arne Dedert/dpa
Die Sonne zeigt sich die nächsten Tage nur selten in Hessen (Symbolbild).

Offenbach (dpa/lhe) - Auch am Freitag kann es in Hessen erneut glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät zur Vorsicht - am Morgen, aber auch im Laufe des Tages und am Abend.

Die Glätte entsteht heute Morgen nicht durch Regen, sondern durch Reif oder überfrorene Nebelnässe. Der Nebel erschwert am Vormittag auch die Sicht: Teils kann man nicht mal 150 Meter weit sehen. 

Ab dem späten Nachmittag kommt dann örtlich gefrierender Regen dazu, was ebenfalls für Glatteisgefahr sorgt. Das gilt besonders im Norden und Osten, vereinzelt auch in Mittelhessen. 

Tagsüber bleibt es meist stark bewölkt bei ein bis drei Grad im Nordosten und im höheren Bergland. Im Süden hat es bis zu fünf Grad. Abends gefriert erneut gebietsweise Regen.

