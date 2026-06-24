Weiter Warten auf Stuttgart 21: Bahn verschiebt Eröffnung

Berlin/Stuttgart (dpa) - Fahrgäste rund um Stuttgart müssen sich auf weitere Jahre mit Baustellen, Streckensperrungen und Problemen einstellen: Die Deutsche Bahn verschiebt die Inbetriebnahme des Bahnprojekts Stuttgart 21 um fünf Jahre. Der neue Tiefbahnhof soll nun Ende 2031 in Betrieb genommen werden, sagten Bahnvertreter Teilnehmerkreisen zufolge im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Inbetriebnahme war bereits mehrfach verschoben worden.

Im November hatte die Bahn die für Ende 2026 geplante Teileröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der baden-württembergischen Landeshauptstadt unter anderem wegen Problemen bei der Digitalisierung abgesagt. Bahnchefin Evelyn Palla hatte daraufhin zunächst keinen neuen Termin genannt und eine umfassende Überprüfung des Projektes angekündigt. Die Verschiebung auf 2031 ist nun ein Ergebnis dieser Prüfungen. Über den neuen Termin war bereits in den vergangenen Wochen von mehreren Medien berichtet worden.

Ein Bahnsprecher wollte die erneute Verschiebung nicht kommentieren. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu nicht öffentlichen Sitzungen. Man werde das neue Inbetriebnahmekonzept am Freitag nach einer Sitzung des Lenkungskreises vorstellen.

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Die Gründe

Als Hauptgründe für die erneute Verschiebung nannte die Bahn laut Teilnehmern im Verkehrsausschuss unter anderem die Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens, die deutlich herausfordernder sei als zunächst gedacht. Zudem hätten Planungsprozesse nicht den nötigen Reifegrad gehabt. Medien hatten bereits zuvor berichtet, dass deswegen Kabel teils neu verlegt werden müssten.

Zudem gebe es Probleme mit einem Technikgebäude, das für den aktuellen Bedarf nicht mehr passend sei. Nachbessern muss die Bahn Teilnehmern des Verkehrsausschusses zufolge auch bei Steuerungstechnik und der Energieversorgung. Medien hatten berichtet, dass ein neues Notstromkonzept nötig sei.

Die Folgen für die Fahrgäste

Die Fahrgäste in Stuttgart werden wegen der Verschiebung der Inbetriebnahme weitere fünf Jahre mit einem Provisorium leben. Sie müssen wegen der Baustelle mitten im Zentrum der Landeshauptstadt seit vielen Jahren sehr viel weitere Wege zu den Fernzügen in Kauf nehmen. Zudem kommt es wegen Bauarbeiten rund um das Bahnprojekt häufig zu längeren Streckensperrungen mit Ersatzverkehr und Zugausfällen.

Zumindest die langen Wege für die Reisenden will die Bahn wohl schon früher verkürzen. Das neue Inbetriebnahmekonzept sieht laut Teilnehmern der Sitzung im Verkehrsausschuss vor, dass Fahrgäste ab 2027 nicht mehr um die komplette Baustelle herum zu den Fernzügen laufen müssen, sondern über das Dach des neuen Tiefbahnhofs direkt zu den Gleisen des alten Kopfbahnhofs gehen können. Die Verlängerung der S-Bahn-Stammstrecke mit der neuen Haltestelle Mittnachstraße soll 2032 in Betrieb gehen.

Für die Fahrgäste der Gäubahn, die von Stuttgart nach Zürich führt, könnte sich die Verschiebung positiv auswirken. Denn die Strecke muss laut Bahn aus technischen Gründen wenige Monate vor Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs gekappt werden und Fahrgäste müssen schon in einem Stuttgarter Vorort auf den Nahverkehr umsteigen. Langfristig soll die Verbindung dann durch einen neuen Tunnel über den Flughafen in den neuen Hauptbahnhof geleitet werden. Dieser neue Pfaffensteigtunnel soll nach derzeitigem Stand im Dezember 2033 in Betrieb gehen, sodass die Unterbrechung der Gäubahn dann deutlich kürzer wäre als ursprünglich gedacht.

Die Folgen für die Kosten

Auch die Kosten für das Projekt haben sich über die Jahre steil nach oben entwickelt. In einem Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 ist nur die Verteilung von Kosten bis zu einer Höhe von gut 4,5 Milliarden Euro geregelt. Zuletzt bezifferte die Bahn die Kosten auf rund 11,3 Milliarden Euro.

Mit der erneuten Verschiebung um fünf Jahre dürften diese aber noch deutlich ansteigen. Im Verkehrsausschuss äußerten sich die Bahnvertreter dazu nicht, das Thema solle Teilnehmern zufolge im DB-Aufsichtsrat besprochen werden. Die Mehrkosten muss die Bahn einem Gerichtsurteil zufolge alleine tragen. Eine Klage, die die Projektpartner zu einer Beteiligung zwingen sollte, war vor knapp einem Jahr in letzter Instanz gescheitert.

Das Projekt Stuttgart 21

Das Projekt Stuttgart 21 steht nicht nur für den Bau des neuen Hauptbahnhofs in der Landeshauptstadt, sondern für die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Herzstück von Stuttgart 21 ist der neue unterirdische Hauptbahnhof, der im Gegensatz zum bisherigen Kopfbahnhof ein Durchgangsbahnhof sein wird.

Gebaut werden aber auch weitere neue Bahnhöfe - etwa ein neuer Fernbahnhof am Flughafen -, Dutzende Kilometer Schienenwege und Tunnelröhren, Durchlässe sowie Brücken. Baustart war im Jahr 2010. Ursprünglich war die Eröffnung für 2019 geplant.