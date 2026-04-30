Beginn der Sommerferien

Weitere Alpenpass-Sperre wegen Demonstration

Nach der Brenner-Blockade wird die nächste wichtige Alpenroute dicht gemacht. Die Sperre am Fernpass dauert zwar nur einige Stunden, sie betrifft aber mehrere deutsche Bundesländer.

Zu Beginn der Sommerreisezeit wird auf der Fernpass-Route demonstriert. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Zu Beginn der Sommerreisezeit wird auf der Fernpass-Route demonstriert. (Archivbild)

Reutte (dpa) - Im österreichischen Bundesland Tirol wird eine weitere wichtige Alpenroute kurzzeitig wegen Demonstrationen gesperrt. Der Fernpass ist am 27. Juni von 10.00 bis 12.00 Uhr nicht befahrbar, wie die Tiroler Landesregierung mitteilte. Der Termin fällt mit dem Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zusammen. 

Aufgrund des erwarteten Reiseverkehrs «wird empfohlen, an diesem Tag die Fernpassroute zu meiden bzw. großräumig zu umfahren», teilte das Land Tirol mit. Bereits am 30. Mai ist die Tiroler Brennerautobahn ebenfalls wegen einer Demonstration blockiert. 

Bürgerinitiative gegen Tunnelbau 

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Hinter den Demonstrationen rund um den Fernpass südlich der bayerischen Grenzstadt Füssen steht eine Bürgerinitiative, die sich unter anderem gegen den Bau des geplanten Fernpasstunnels wehrt. Die Initiative fordert etwa eine Verlagerung des Verkehrs auf die Bahn und eine KI-gesteuerte Dosierung des Verkehrs an der Grenze. 

Die Leiterinnen der betroffenen Tiroler Bezirke schlossen nicht aus, dass im Reisemonat August eine weitere Demonstration auf der Fernpassroute stattfindet. 

Die Demonstration am Brenner am Samstag nach Pfingsten richtet sich gegen die Belastungen durch den Transitverkehr. Die Brennerautobahn sowie lokale Ausweichrouten sind am 30. Mai von 11 bis 19 Uhr gesperrt.

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