Weitere Ermittlungen gegen mutmaßliche Online-Sadisten

München/Augsburg (dpa) - Die Ermittlungen bayerischer Behörden gegen ein Netzwerk von Online-Sadisten ziehen größere Kreise. «Wir haben weitere Beschuldigte und gehen auch von weiteren Geschädigten aus», sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Es seien «mehrere», einige der Täter, die Kinder und Jugendliche online gequält haben sollen, seien auch noch nicht identifiziert.

Zwei Jugendliche aus Hessen sitzen bereits in Untersuchungshaft, weil sie dem sogenannten COM-Netzwerk angehören sollen, wie die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Schwaben mitgeteilt hatten.

Die beiden sollen im Frühjahr über das Internet Kontakt zu einer 13-Jährigen und zwei 14-Jährigen aus Bayern aufgenommen und die Mädchen mit Manipulationen und Drohungen dazu gebracht haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und sich selbst zu verletzen. Nach Angaben der Ermittler wurden die Mädchen aufgefordert, sich dabei zu filmen oder zu fotografieren. «Dabei handelten die Täter jeweils als Mitglieder einer auf besonders schwere Straftaten gerichteten kriminellen Vereinigung», hieß es in der Mitteilung.

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ZET-Chef: Kriminelle, menschenverachtende Gruppen

Die ZET und die Kriminalpolizei Augsburg ermitteln wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen die beiden Beschuldigten, wegen schweren sexuellen Missbrauchs (ohne Körperkontakt), Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Inhalten sowie Nötigung.

Bei dem «COM-Netzwerk» handelt es sich um eine extremistische, gewaltverherrlichende Szene, die weltweit agiert. Dabei nehmen Gruppen und einzelne Täter über soziale Netzwerke oder Online-Spiele gezielt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf, um sie zu selbstverletzenden, sexuellen und erniedrigenden Handlungen zu zwingen. Der Leiter der ZET, Alexander Ecker, sprach von «kriminellen, menschenverachtenden Gruppen».

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