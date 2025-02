Weitere Warnstreiks bei der Post

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks in Hessen auf. «Am zweiten Tag in Folge sind heute Beschäftigte in der Zustellung ganztägig in Warnstreiks getreten», teilte die Gewerkschaft mit. Betroffen seien bereits bestreikte Niederlassungen, aber auch andere Bereiche. «Dort wird es zu Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen kommen», hieß es.