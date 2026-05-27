Tiere

Weiterer Koala in Zoo Wilhelma gestorben

Wieder ein totes Koala-Jungtier in der Wilhelma - es ist schon der vierte tote Koala innerhalb eines Jahres – jetzt beginnt die Suche nach den Gründen.

Der junge Koala Jingeri wurde nicht mal ein Jahr alt. (Handoutfoto) Foto: -/Wilhelma Stuttgart/dpa
Der junge Koala Jingeri wurde nicht mal ein Jahr alt. (Handoutfoto)

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Stuttgarter Zoo Wilhelma ist bereits der vierte Koala innerhalb eines Jahres gestorben. Das Koala-Mädchen starb bereits vergangene Woche aus noch unklaren Gründen, wie ein Sprecher des Zoos sagte. Es seien Entzündungen in Nieren und der Leber des Tieres gefunden worden. Man wolle sich erneut äußern, wenn man mehr wisse, hieß es.

Das Jungtier war erst vergangenes Jahr in der Wilhelma geboren worden. Jingeri sei das letzte lebende Jungtier aus dem Stuttgarter Zoo gewesen. Die anderen beiden Koala-Babys starben bereits im vergangenen Jahr. Ein weiteres Koala-Weibchen musste im Januar eingeschläfert werden. Damit leben in der Wilhelma jetzt nur noch drei erwachsene Koalas, wie der Pressesprecher des Zoos mitteilte.

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