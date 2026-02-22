Weiterer Regen und sehr milde Luft in Hessen
Bis zu 17 Grad sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen in Hessen erreichen können. Anhaltender Regen und schmelzender Schnee sorgen für Hochwasser.
Offenbach (dpa/lhe) - Sehr milde Temperaturen erwarten die Menschen in Hessen in den nächsten Tagen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnten bei Sonne am Mittwoch gar bis zu 17 Grad erreicht werden. Bis dahin wird das Wetter demnach aber noch grau und regnerisch.
Noch am Sonntag steigen die Temperaturen den Wetterexperten zufolge auf bis zu 14 Grad an, im Laufe des Tages soll es dabei aber von Nordwesten her immer wieder kräftige Regenfälle geben. Laut Hessischem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) haben bereits der anhaltende Regen der vergangenen Tage und abschmelzender Schnee an manchen Orten in Hessen für Hochwasser gesorgt, vor allem in Südhessen sei die Meldestufe 1 überschritten worden. Die kräftigen Regenfälle könnten auch noch in der Nacht zum Montag für weitere Hochwasser sorgen.
Nachlassender Regen zur Wochenmitte
Die Meteorologen erwarten für den Montag selbst dann nur noch zeitweise Regenschauer. Allerdings seien auch einzelne kurze Graupelgewitter möglich - und es wird windig. Die Temperaturen sollen dafür bis zu 15 Grad erreichen. Am Dienstag hält der Regen erst einmal weiter an, in der zweiten Tageshälfte soll er aber allmählich nachlassen. Und auch die Temperaturen könnten noch einmal steigen: 10 bis 13 Grad hält der DWD in Nordhessen für möglich, 13 bis 16 Grad im Süden des Bundeslandes.
Bis zu 17 Grad am Mittwoch
Der Mittwoch wird nach Auflösung von Hochnebel und Nebel dann heiter bis sonnig - und es bleibt trocken. Die Luft wird dabei «ungewöhnlich mild», so der DWD in der Vorhersage. Maximal 14 bis 17 Grad seien möglich.