Weiterhin kostenlose Schwimmkurse für Kinder in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessische Kinder ohne Schwimmabzeichen können weiterhin an kostenlosen Schwimmkursen teilnehmen. Mit der Verlängerung von kostenfreien Kursen innerhalb des Förderprogramms «Löwenstark» will das Land «dem besorgniserregenden Trend entgegenwirken, dass immer weniger Kinder das Schwimmen erlernen», sagte Kultusminister Ralph Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, die noch nicht oder nicht richtig schwimmen können, soll das Lernen dieser Fähigkeit innerhalb des Förderprogramms erleichtert werden.