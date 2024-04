Weiterhin Rätselraten um goldfarbene Fahrräder in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt geben goldfarben lackierte Fahrräder weiter Rätsel auf. Unbekannte hatten sie in den vergangenen Wochen aufgestellt. Die Suche nach den Urhebern sei letztlich erfolglos verlaufen, teilte die Stadt am Dienstag mit. «Im Ergebnis war nicht in Erfahrung zu bringen, wer sich die zuvor bereits als Schrottfahrräder gekennzeichneten Drahtesel angeeignet, lackiert und anschließend im Stadtgebiet verteilt hat.» Sie würden nun entfernt, da sie etwa verkehrsgefährdend angebracht seien oder Abstellplätze für Fahrräder blockierten.