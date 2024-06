Wekesser kehrt aus Nürnberg zum 1. FC Kaiserslautern zurück

Kaiserslautern (dpa) - Erik Wekesser kehrt zum 1. FC Kaiserslautern zurück. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wechselt der Linksverteidiger zur neuen Saison vom Liga-Kontrahenten 1. FC Nürnberg in die Pfalz. Über die Länge des Vertrages wurden keine Angaben gemacht. Der 26 Jahre alte Wekesser hatte bereits von 2007 bis 2017 beim 1. FC Kaiserslautern gespielt und stand zuletzt drei Spielzeiten in Nürnberg unter Vertrag. «Wir freuen uns, dass er wieder ein Roter Teufel ist», sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.