Welche Trips und Konzerte sich 2026 besonders lohnen könnten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zahlreiche touristische Angebote und Festivals in Hessen haben dieses Jahr runde Jubiläen - und feiern das mit Sonderaktionen. Also gibt es viele gute Gelegenheiten für Ausflüge, Konzertbesuche und Kurztrips. Eine kleine Auswahl - als Appetithäppchen für 2026:

In Bad Hersfeld gratulieren Parzival und Pippi zum Jubiläum

Mit zwei Uraufführungen feiern die Bad Hersfelder Festspiele ihr 75-jähriges Jubiläum. Eröffnet wird die Saison am 26. Juni mit dem Schauspiel «Parzival - Die Suche nach dem Heiligen Gral» - ein Auftragswerk der Festspiele. Auf dem Spielplan stehen unter anderem noch «Something Rotten - Das lustigste Musical seit 400 Jahren», die antike griechische Komödie «Lysistrata oder die Fantasie vom Frieden» und das Familienstück «Pippi Langstrumpf». Das traditionsreiche Theaterfestival in der osthessischen Kurstadt gehört zu den bekanntesten in Deutschland.

Foto: Michael Bauer/dpa In Bad Hersfeld freuen sich die Organisatoren auf eine ganz besondere Saison. (Archivbild)

40 Jahre Barock-Festspiele Bad Arolsen

In Bad Arolsen werden zum 40. Mal die Arolser Barock-Festspiele gefeiert. Vom 13. bis 17. Mai 2026 verwandelt sich die barocke Residenzstadt in einen «Hotspot für Originalklang und historische Musikkultur», wie die Veranstalter ankündigen. Die Jubiläumsausgabe lockt unter anderem mit nächtlichen Klangritualen und kosmologische Musikvorstellungen. Zur Eröffnung spielen die Garde-Grenadiere Altenbeken sowie der Parforcehorn-Bläsercorps Vöhl/Edersee auf dem Hof des Residenzschlosses.

Mathildenhöhe Darmstadt mit 125-jährigem Jubiläum

Die Mathildenhöhe Darmstadt feiert das 125-jährige Jubiläum der ersten bahnbrechenden Ausstellung - unter anderem mit der Schau «A Step Ahead – Mathildenhöhe Darmstadt at 125», die am 6. Juni eröffnet werden soll. Die Mathildenhöhe ist ein einzigartiges architektonisches Ensemble der Frühmoderne und zählt seit 2021 zum Unesco-Welterbe. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Stätte als Künstlerkolonie gegründet.

Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Auf der Mathildenhöhe steht ein 125-jähriges Jubiläum an. (Archivbild)

Vor 30 Jahren wurde ein Fürst ausgegraben

Auch in der Keltenwelt am Glauberg steht ein besonderes Jubiläum bevor - der Fund der lebensgroßen Statue des «Keltenfürsten vom Glauberg» jährt sich zum 30. Mal. Die originale Stele aus heimischem, rötlichem Sandstein wurde 1996 geborgen und ist in dem 2011 eröffneten Museum am Glauberg zu sehen. Die Statue zählt zu den bedeutendsten Zeugnissen keltischer Kultur in Europa. Ende Juni ist ein Event zum Jubiläum geplant.

Foto: Christian Lademann/dpa Über Kelten erfährt man eine Menge in der Keltenwelt am Glauberg. (Archivbild)

Wandern auf dem Klostersteig

Seit zehn Jahren kann man auf dem Rheingauer Klostersteig vom Kloster Eberbach nach Rüdesheim wandern. Das soll mit einem Festakt am 19. September gefeiert werden. Der Weg führt über vier Ruhepunkte und die Klöster Johannisberg (heute ein Schloss), Marienthal, Nothgottes und St. Hildegard bis zur Marienkirche in Rüdesheim. Anregungen für die besinnliche Wanderung mit tollen Aussichtspunkten gibt es in einem Pilgerheft.

Schon seit 20 Jahren ist der «Hochrhöner» ein beliebter Weitwanderweg, der durch drei Bundesländer führt. Die Strecke zwischen dem bayrischen Bad Kissingen und Bad Salzungen in Thüringen wurde vom Deutschen Wanderinstitut als Premiumwanderweg ausgezeichnet. Auch zu diesem Jubiläum sind Sonderaktionen geplant.

Die Neue Galerie Kassel wird 50

Mit der großen Sonderausstellung «Resonanzräume. documenta Kunst und weitere Neuerwerbungen» (6. März 2026 bis 24. Januar 2027) feiert die Neue Galerie in Kassel ihr 50-jähriges Bestehen. «Der Fokus liegt auf großformatigen Installationen, Filmen und Objekten, die in ihrer Raumpräsenz beeindrucken», teilte das Haus mit. Verbindendes Element sei die Auseinandersetzung mit dem Thema Geschichte sowie kollektiven oder individuellen Erinnerungen.

Foto: Uwe Zucchi/dpa Die Sonderausstellung «Resonanzräume. documenta Kunst und weitere Neuerwerbungen» beginnt am 6. März. (Archivbild)