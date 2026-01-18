Welche Trips und Konzerte sich 2026 besonders lohnen könnten
Ein Klostersteig, nächtliche Klangrituale und ein Keltenfürst: Jubiläen locken 2026 Kulturfans und Entdecker zu hessischen Ausflugszielen, Museen und Festivals. Eine Auswahl.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Zahlreiche touristische Angebote und Festivals in Hessen haben dieses Jahr runde Jubiläen - und feiern das mit Sonderaktionen. Also gibt es viele gute Gelegenheiten für Ausflüge, Konzertbesuche und Kurztrips. Eine kleine Auswahl - als Appetithäppchen für 2026:
In Bad Hersfeld gratulieren Parzival und Pippi zum Jubiläum
Mit zwei Uraufführungen feiern die Bad Hersfelder Festspiele ihr 75-jähriges Jubiläum. Eröffnet wird die Saison am 26. Juni mit dem Schauspiel «Parzival - Die Suche nach dem Heiligen Gral» - ein Auftragswerk der Festspiele. Auf dem Spielplan stehen unter anderem noch «Something Rotten - Das lustigste Musical seit 400 Jahren», die antike griechische Komödie «Lysistrata oder die Fantasie vom Frieden» und das Familienstück «Pippi Langstrumpf». Das traditionsreiche Theaterfestival in der osthessischen Kurstadt gehört zu den bekanntesten in Deutschland.
40 Jahre Barock-Festspiele Bad Arolsen
In Bad Arolsen werden zum 40. Mal die Arolser Barock-Festspiele gefeiert. Vom 13. bis 17. Mai 2026 verwandelt sich die barocke Residenzstadt in einen «Hotspot für Originalklang und historische Musikkultur», wie die Veranstalter ankündigen. Die Jubiläumsausgabe lockt unter anderem mit nächtlichen Klangritualen und kosmologische Musikvorstellungen. Zur Eröffnung spielen die Garde-Grenadiere Altenbeken sowie der Parforcehorn-Bläsercorps Vöhl/Edersee auf dem Hof des Residenzschlosses.
Mathildenhöhe Darmstadt mit 125-jährigem Jubiläum
Die Mathildenhöhe Darmstadt feiert das 125-jährige Jubiläum der ersten bahnbrechenden Ausstellung - unter anderem mit der Schau «A Step Ahead – Mathildenhöhe Darmstadt at 125», die am 6. Juni eröffnet werden soll. Die Mathildenhöhe ist ein einzigartiges architektonisches Ensemble der Frühmoderne und zählt seit 2021 zum Unesco-Welterbe. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Stätte als Künstlerkolonie gegründet.
Vor 30 Jahren wurde ein Fürst ausgegraben
Auch in der Keltenwelt am Glauberg steht ein besonderes Jubiläum bevor - der Fund der lebensgroßen Statue des «Keltenfürsten vom Glauberg» jährt sich zum 30. Mal. Die originale Stele aus heimischem, rötlichem Sandstein wurde 1996 geborgen und ist in dem 2011 eröffneten Museum am Glauberg zu sehen. Die Statue zählt zu den bedeutendsten Zeugnissen keltischer Kultur in Europa. Ende Juni ist ein Event zum Jubiläum geplant.
Wandern auf dem Klostersteig
Seit zehn Jahren kann man auf dem Rheingauer Klostersteig vom Kloster Eberbach nach Rüdesheim wandern. Das soll mit einem Festakt am 19. September gefeiert werden. Der Weg führt über vier Ruhepunkte und die Klöster Johannisberg (heute ein Schloss), Marienthal, Nothgottes und St. Hildegard bis zur Marienkirche in Rüdesheim. Anregungen für die besinnliche Wanderung mit tollen Aussichtspunkten gibt es in einem Pilgerheft.
Schon seit 20 Jahren ist der «Hochrhöner» ein beliebter Weitwanderweg, der durch drei Bundesländer führt. Die Strecke zwischen dem bayrischen Bad Kissingen und Bad Salzungen in Thüringen wurde vom Deutschen Wanderinstitut als Premiumwanderweg ausgezeichnet. Auch zu diesem Jubiläum sind Sonderaktionen geplant.
Die Neue Galerie Kassel wird 50
Mit der großen Sonderausstellung «Resonanzräume. documenta Kunst und weitere Neuerwerbungen» (6. März 2026 bis 24. Januar 2027) feiert die Neue Galerie in Kassel ihr 50-jähriges Bestehen. «Der Fokus liegt auf großformatigen Installationen, Filmen und Objekten, die in ihrer Raumpräsenz beeindrucken», teilte das Haus mit. Verbindendes Element sei die Auseinandersetzung mit dem Thema Geschichte sowie kollektiven oder individuellen Erinnerungen.
Auch der 420. Geburtstag des Malers Rembrandt sowie der 500. Todestag des Künstlers Albrecht Dürer werden in Kassel mit Sonderausstellungen gewürdigt: «Rembrandt 1632. Entstehung einer Marke» läuft vom 8. Mai bis 9. August 2026 im Schloss Wilhelmshöhe, «Dürer - Für hessische Fürsten» ist dort ab 9. Oktober (bis 17. Januar 2027) geplant.