Weller-Nachlass: Objekte des «schönen René» unter dem Hammer

Stuttgart (dpa) - Topboxer, Frauenschwarm und später auch Häftling: Der im August 2023 gestorbene René Weller war eine Kultfigur im deutschen und internationalen Boxsport. Nun können Fans gut drei Jahre nach seinem Tod Objekte aus dem Nachlass des Pforzheimers ersteigern. 40 «geschichtsträchtige» Erinnerungsstücke des «schönen René» kommen am 21. November in Stuttgart unter den Hammer. Das teilte das Auktionshaus Eppli mit, in dessen Räumen die Versteigerung stattfindet.

«René hat seine Fans und die Presse geliebt und wurde von ihnen genauso geliebt», wurde seine Witwe Maria Weller in der Mitteilung zitiert. «Vor seinem Tod habe ich ihm versprochen, seinen Namen weiter in die Welt hinauszutragen und seinen Fans die Chance zu geben, seine Geschichte zu bewahren und weiterzugeben.»

Siegerkranz, Boxhandschuhe - und eine Filmklappe

Unter den Memorabilien sind Objekte wie der Siegerkranz, den der damalige Europameister Weller nach dem EM-Kampf 1984 gegen den Briten George Feeney erhielt - und der zwischenzeitlich 30 Jahre verschollen war. Auch der Weltmeistergürtel im Superfedergewicht der WAA von 1983 ist Teil der Auktion. Zudem können von ihm unterschriebene Box-Handschuhe, sein legendärer schwarzer Einlaufmantel sowie eine Original-Filmklappe erworben werden.

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Denn Weller war nicht nur ein erfolgreicher Boxer, sondern auch Playboy, Paradiesvogel und später sogar Schauspieler. Zudem setzte er für seine Karriere auf sein Aussehen. «Ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen», sagte er einmal.