Weltkriegsbombe in Mercedes-Werk entdeckt

Zwei Tote nach Schüssen in Mercedes-Werk: Mann verhaftet

Die Produktion in einem der Werke von Mercedes-Benz ist in vollem Gange, als am Morgen plötzlich Schüsse in der Halle fallen. Sie werden offenbar aus einer Schusswaffe abgefeuert, es gibt Tote. Der Werkschutz spielt bei der Überwältigung eine entscheidende Rolle.