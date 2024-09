Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Badeunfällen in Hessen sind im laufenden Jahr elf Menschen gestorben - fünf weniger als noch 2023. Sechs Menschen starben laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Flüssen, vier demnach in einem See und ein Mensch in einem Teich.