Weniger Geburten und Sterbefälle in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) – Die Zahl der Geburten und der Todesfälle in Hessen ist im vergangenen Jahr gesunken. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, war 2023 das zweite Jahr in Folge mit einem Geburtenrückgang. Demnach kamen im vergangenen Jahr 53.685 Kinder lebend zur Welt. Das waren 6,4 Prozent weniger als 2022 (minus 3 675). Im Jahr 2021 waren noch 61.546 Lebendgeborene registriert worden. Damals hatte die Geburtenzahl den höchsten Stand seit 1997 in Hessen erreicht. Die meisten Säuglinge in dem Bundesland kamen 2023 im Monat Juli zur Welt (4899).