Weniger Streiks durch Branchentarif für Bodendienstleister

Berlin/Frankfurt (dpa) - An den deutschen Flughäfen könnte sich in naher Zukunft die Zahl der Streiks verringern. Grund ist ein bundesweiter Branchentarifvertrag für die Bodenverkehrsdienstleister, den die Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgeberverbänden der Kommunen (VKA) und der privaten Dienstleister (ABL) abgeschlossen hat. Statt zahlreicher, sich über das gesamte Jahr ziehende Verhandlungen an einzelnen Flughäfen soll künftig für die gesamte Branche zu einem Termin verhandelt werden.