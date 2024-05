Weniger Tote bei Verkehrsunfällen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Jahr 2023 sind in Hessen so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen wie seit 2006 nicht mehr - klammert man das Pandemiejahr 2021 aus. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 189 Todesopfer bei Unfällen im Straßenverkehr gegeben, 19 Menschen weniger als noch 2022, teilte das Innenministerium am Montag in Wiesbaden mit.