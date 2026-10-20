Justiz

Weniger Verurteilungen in Hessen

Knapp 82 Prozent der 2025 gerichtlich Verurteilten in Hessen waren Männer. Viele Fälle drehten sich um den Straßenverkehr. Was die Statistik noch über Verurteilungen und Straftäter aussagt.

Mehr als neun von zehn Verurteilungen betrafen Erwachsene ab 21 Jahren. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Mehr als neun von zehn Verurteilungen betrafen Erwachsene ab 21 Jahren. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Gerichte haben 2025 rund drei Prozent weniger Verurteilungen ausgesprochen als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr gut 39.900 Menschen wegen einer oder mehrerer Straftaten verurteilt. Wie bereits im Vorjahr seien die meisten Gerichtsentscheidungen wegen Straftaten im Straßenverkehr ergangen. Nach wie vor war der Großteil der Verurteilten männlich, wie das Landesamt erläuterte. Ihr Anteil an allen Verurteilten 2025 machte knapp 82 Prozent aus. 

Die meisten Männer wurden demnach wegen «Straftaten im Straßenverkehr» (rund 28 Prozent) verurteilt, womit laut Statistik sowohl Entscheidungen nach dem Straßenverkehrsgesetz als auch nach dem Strafgesetzbuch gemeint sind. Dahinter folgten mit knapp 18 Prozent Vermögens-, Eigentums- und Urkundendelikte, wie beispielsweise Urkundenfälschung oder Betrug. Auch bei den Frauen liegen diese beiden Deliktfelder vorn.

Mehr als neun von zehn Verurteilungen 2025 betrafen der Statistik zufolge Erwachsene ab einem Alter von 21 Jahren, 7 Prozent aller Verurteilten waren zwischen 14 und 20 Jahren alt. «Diese Ergebnisse bestätigen den langjährigen Trend zum Rückgang der Verurteilungen von Heranwachsenden und Jugendlichen in Hessen», teilte das Landesamt mit.

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