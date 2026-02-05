Weniger Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt ab 20. Februar
Pendler aufgepasst: Zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen zwei Wochen lang viele Verbindungen aus. Nicht alle Linien sind aber von den Bauarbeiten betroffen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen vom 20. Februar (21.00 Uhr) mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen. Weil unter anderem acht Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa der Main-Neckar-Bahn erneuert werden, entfallen bis zum 6. März (21.00 Uhr) die Züge der Linie RE60 zwischen den beiden Städten.
Auch auf den Linien RB67/68 kommt es zwischen Langen und Frankfurt zu Teilausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Züge der Linie RB82 fahren ebenfalls nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord. Reisende könnten stattdessen die S-Bahn-Linie 6 nehmen, die normal unterwegs sei. Der Fernverkehr wird umgeleitet, auch zwischen Mannheim/Heidelberg und Frankfurt/Darmstadt fallen deshalb Züge aus.
Außerdem fahren wegen weiterer Bauarbeiten Züge der Linie RB61 nicht zwischen Frankfurt Hbf. bzw. Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Die Bahn empfiehlt, sich rechtzeitig vorher über die Verbindungen zu informieren.