Wenn Esoterik die Religion ersetzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Angebote, die etwa auf spirituelle Fragen Antwort geben, ist nach Auskunft einer Expertin die vergangenen acht Jahre stark gestiegen. «Es zeigt sich eine zunehmende Pluralisierung und Individualisierung des religiösen Lebens. Menschen wählen und kombinieren Glaubenselemente aus verschiedenen Traditionen und gestalten so ihren eigenen, personalisierten Glauben», sagte die Leiterin der Geschäftsstelle für gefährliche religiös-weltanschauliche Angebote am Kultusministerium in Stuttgart, Mirijam Wiedemann. Diese Tendenz werde oft als «spiritueller Supermarkt» beschrieben. Dies sehe man am Boom im Bereich der Esoterik- und Lebenshilfeszene.