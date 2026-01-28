Wer kommt umsonst in den Opel-Zoo?
Alle Besucherinnen und Besucher eines bestimmten Jahrgangs können den Opel-Zoo im Jubiläumsjahr kostenlos besuchen. Welche Neuheiten und Tiere es dort aktuell zu entdecken gibt.
Kronberg (dpa/lhe) - Der Opel-Zoo feiert seinen 70. Geburtstag und bietet im Jubiläumsjahr eine besondere Aktion für Gleichaltrige. So bekommen im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Oktober alle Besucherinnen und Besucher, die im Jahr 1956 geboren wurden, freien Eintritt.
Wie der Zoo weiter mitteilte, können sich die Besucher auf ein paar Neuheiten und Besonderheiten freuen:
- Im Elefantenhaus wird es ein neues Aquarienbecken und ein Terrarium geben - mit Elefanten-Rüsselfischen und Elefantenspitzmäusen.
- Die Erdmännchen bekommen ein neu gestaltetes Gehege am bisherigen Standort der Stachelschweine.
- Am Haupteingang lädt ein großer Rahmen dazu ein, Jubiläumsfotos zu machen.
- Am 12. September soll es ein Geburtstagsfest geben.
Tiergarten wurde schon vor 71 Jahren gegründet
Eröffnet wurde der Kronberger Tiergarten, wie er damals hieß, bereits 1955. Als Stichtag für das Jubiläum des Opel-Zoos gilt den Angaben zufolge aber die Gründung des Trägervereins Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung am 10. September 1956.
Bei der Pressekonferenz blickten die Betreiber des Zoos auch auf das vergangene Jahr zurück. Demnach kamen 2025 rund 648.000 Besucherinnen und Besucher, das sind 9,5 Prozent mehr als im Vorjahr.
Laut der vergangenen Zählung lebten 221 Arten und 1.741 Einzeltiere im Opel-Zoo, wobei einige Arten gewechselt haben. Neu hinzu kamen etwa der blaue Färberfrosch und der ebenso blau leuchtende Purpur-Glanzstar in der Voliere sowie einige Rötelmäuse. Nicht mehr zu sehen sind hingegen die Haubenkapuziner-Affen.
Nachwuchs bei den Elefanten und den Giraffen
Zu den Highlights im vergangenen Jahr zählte die Geburt von Elefantenkalb «Kaja» im Mai. Dabei handle es sich um das erste Elefanten-Jungtier im Opel-Zoo seit 57 Jahren, hieß es. Auch bei den Giraffen gab es Nachwuchs: So kam im März das Netzgiraffen-Jungtier «Kimia» auf die Welt.