Gesundheitswesen Wer saß beim Krankenhausplan mit am Tisch? Der neue Krankenhausplan für Hessen steht. Wer alles an den Beratungen beteiligt war. 18.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Julian Stratenschulte/dpa Am neuen hessische Krankenhausplan waren zahlreiche Verbände beteiligt. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite