Fußball-Bundesliga

Werder-Coach nimmt Hoffenheims Prass nach Sperre in Schutz

Gelb wegen Trikotausziehens? Das hält Werder-Coach Daniel Thioune für keine gute Idee.

Daniel Thioune ist gegen die Regel, dass Spieler wegen des Trikotausziehens beim Torjubel die Gelbe Karte bekommen. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Daniel Thioune ist gegen die Regel, dass Spieler wegen des Trikotausziehens beim Torjubel die Gelbe Karte bekommen. (Archivbild)

Bremen (dpa) - Werder Bremens Trainer Daniel Thioune hat den Fußball-Profi Alexander Prass vom nächsten Gegner 1899 Hoffenheim nach dessen Gelb-Roter Karte wegen Trikotausziehens in Schutz genommen. «Ich bin kein Fan dieser Regel», sagte Thioune. Prass, der gegen Bayer Leverkusen nach seinem Treffer zum 2:0 in der 89. Minute wegen des Jubelns ohne Trikot vom Platz gestellt worden war, habe niemanden getreten oder beleidigt.

«Der Junge hat in der letzten Minute ein Tor geschossen und sich darüber gefreut. Ich finde diese Regel nicht besonders charmant», sagte Thioune. Prass fehlt den Hoffenheimern damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen. «Wenn bei uns einer in der Nachspielzeit das Siegtor schießt, dann kann er gerne sein Trikot ausziehen und Gelb dafür bekommen. Ich übernehme dann gerne die Strafe», sagte Thioune.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Werder will in Hoffenheim Stuttgart-Gesicht zeigen
Fußball-Bundesliga

Werder will in Hoffenheim Stuttgart-Gesicht zeigen

Noch ist Werder Bremen nicht gerettet. Und in Hoffenheim fehlt weiter ein Routinier.

08.05.2026

Thioune bestätigt Werder-Verbleib bei Klassenerhalt
Fußball-Bundesliga

Thioune bestätigt Werder-Verbleib bei Klassenerhalt

Werder Bremen sichert sich in Stuttgart einen bedeutungsvollen Punkt im Abstiegskampf. Trainer Daniel Thioune spricht nach dem Spiel über seine Zukunft.

27.04.2026

Werder-Trainer Thioune trotz Verletztenliste zuversichtlich
Fußball-Bundesliga

Werder-Trainer Thioune trotz Verletztenliste zuversichtlich

Für Werder steht gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim viel auf dem Spiel. Die Bremer müssen gewinnen, um die Situation als Vorletzte zu entschärfen. Doch wichtige Akteure sind nicht dabei.

27.02.2026

«Mega cool»: Thioune gibt Werder neue Energie
Fußball-Bundesliga

«Mega cool»: Thioune gibt Werder neue Energie

Werder Bremen hat einen Nachfolger für Trainer Horst Steffen gefunden. Daniel Thioune war zwar nicht der Favorit auf den Trainerposten. Doch er startet mit viel Elan.

04.02.2026

Fußball-Bundesliga

Thioune ist neuer Trainer von Werder Bremen

04.02.2026