Werner erwartet intensives Spiel beim VfB - Schlager zurück

Leipzig (dpa) - Ole Werner erwartet beim Tabellennachbarn VfB Stuttgart ein hochintensives Spiel. Da spielt es auch überhaupt keine Rolle, dass die Schwaben nach dem Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen den FC Porto (1:2) nur wenig Zeit zur Regeneration haben. «Das Spiel wird keine großen Auswirkungen haben. Stuttgart ist diesen Rhythmus gewohnt. Es wird so oder so ein schnelles Spiel werden, schon allein von der Spielanlage beider Teams her», sagte RB Leipzigs Cheftrainer Werner vor dem Bundesliga-Duell des Tabellenvierten gegen den Tabellenfünften aus Leipzig an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Schlager ist wieder zurück

Personell kann Werner wieder auf Xaver Schlager setzen. Der Österreicher beklagte zuletzt Adduktorenbeschwerden und hatte sein letztes Spiel beim 2:2 gegen Borussia Dortmund Mitte Februar bestritten. «Er ist wieder voll dabei, er kommt für alles infrage und erhöht unsere Schlagkraft im zentralen Mittelfeld in dieser entscheidenden Phase der Saison», sagte Werner über den Routinier und Kämpfer.

Immerhin hat RB seit dem 15. Januar 2022 (2:0) nicht mehr in Stuttgart gewonnen. Seitdem gab es inklusive DFB-Pokal drei Niederlagen und ein Remis. «Es ist nie einfach gegen Stuttgart zu spielen und dort zu gewinnen. Es sind zwei Mannschaften, die sich nicht nur, was die Punkte betrifft, auf Augenhöhe begegnen, sondern auch in allen Kennzahlen relativ nah beisammen sind», meinte der 37-jährige Werner.

VfB-Offensive mit «Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit»

Zudem warnte er vor dem VfB-Sturm. Denn Deniz Undav erzielte bereits vier Tore in vier RB-Duellen. «Es kommt eine Offensive auf uns zu, die Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit mitbringt. Es wird unsere Aufgabe sein, dass sie nicht zu so vielen Abschlüssen kommt», sagte der Trainer.