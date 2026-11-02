Neuauflage mit Kaulitz-Brüdern

«Wetten dass..?»: Comedienne Parshad wird Social-Media-Host

Nur Fernsehen war gestern. Die Neuauflage der Samstagabend-Show «Wetten dass..?» nimmt auch die digitale Welt mit. Jetzt ist klar, wer dort mit Backstage-Einblicken für Unterhaltung sorgt.

Komikerin Parshad Esmaeili liefert Backstage-Infos von «Wetten dass..?» Foto: Friso Gentsch/dpa
Komikerin Parshad Esmaeili liefert Backstage-Infos von «Wetten dass..?»

Halle/Saale (dpa) - Die Comedienne Parshad Esmaeili wird zur Neuauflage von «Wetten, dass..?» mit Bill und Tom Kaulitz für den Social-Media-Content sorgen. «Sie nimmt euch Backstage mit zu "Wetten dass..?". Einziger Auftrag von Bill und Tom: so viel Gossip wie möglich», postete das ZDF bei Instagram und ergänzte den Kommentar: «Das wird gut!».

Die Komikerin aus Hessen hat auf Instagram, YouTube und TikTok insgesamt über eine Million Follower. Bei ZDFneo bekam Parshad in diesem Jahr ihre eigene TV-Show «Neo Match up», bei der sie Prominente herausfordert. 

Die Neuauflage der Samstagabend-Show «Wetten dass..?» ist für den 5. Dezember ab 20.15 Uhr geplant. Nach Angaben des ZDF bietet die Messehalle in Halle an der Saale Platz für rund 2.600 Zuschauer. Es gibt einen enormen Run auf die Tickets: mehr als 250.000 Anfragen sind nach eigenen Angaben beim Mainzer Sender eingegangen.

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