Wetter bleibt mild und wechselhaft

Offenbach (dpa/lhe) - Zwischen den Jahren ändert sich am Wetter in Hessen nicht viel: Es bleibt wolkenverhangen und regnerisch. Dazu kommen milde Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. An diesem Mittwoch zieht der Regen nach Nordosten weiter, anschließend bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis neun Grad, in Hochlagen bleibt es bei vier Grad. Wolken und zeitweise Regen bringt der Donnerstag, die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad, dazu wird es windig. Wolken und Schauer ziehen bei acht bis elf Grad laut DWD auch am Freitag über Hessen und der Wind wird stärker.