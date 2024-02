Wetter in Hessen zunächst weiter ungemütlich

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt zunächst ungemütlich. Für den Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einzelnen Schauern, in Gipfellagen kann noch etwas Schnee herunterkommen. Im Bergland sind noch starke Windböen möglich, wie der DWD am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf höchstens elf Grad, in höheren Lagen sind nicht mehr als vier Grad drin.