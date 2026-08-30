Wetter

Wetter wechselhaft - Schauer und Gewitter am Montag

Wechselhaftes Wetter in Hessen: Nach sonnigen Abschnitten kann es einzelne kräftige Gewitter mit Sturmböen und Hagel geben.

Der DWD erwartet am Montag einzelne, teils kräftige Gewitter. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Der DWD erwartet am Montag einzelne, teils kräftige Gewitter. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen zeigt sich recht wechselhaft, vor allem am Montag kann es teilweise ungemütlich werden. Am Sonntag ist es zunächst wechselnd bewölkt und später teils heiter. Dabei bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen zwischen 23 und 27, in Gipfellagen um 20 Grad. Dazu weht ein mäßiger, teils stark böiger Wind aus Südwest.

In der Nacht zum Montag kann es Schauer und teils einzelne Gewitter geben. Am Montagnachmittag ziehen von Nordwesten Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter auf. Dabei kann es zu Sturmböen, vereinzelt zu Starkregen und kleinkörnigem Hagel kommen. Die Temperaturen erreichen zwischen 21 und 25, in Hochlagen 18 Grad. 

Am Dienstag ist es laut der Prognosen wechselnd bewölkt bis heiter, vor allem im Norden werden vereinzelte Schauer erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25, in höheren Lagen um 18 Grad. Am Mittwoch zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt und es ist überwiegend niederschlagsfrei. Bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Westwind.

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