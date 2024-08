Wetterdienst veröffentlicht Sommerbilanz

Offenbach (dpa) - Wie war der Sommer in diesem Jahr? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zieht am Freitag Bilanz. Eine erste Einschätzung, wie sie ausfallen wird, liegt bereits vor. «Trotz des abwechslungsreichen Wetters wird er am Ende wohl in den Top 10 der wärmsten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn landen», sagte ein DWD-Meteorologe bereits in der vergangenen Woche.