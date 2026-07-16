Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Hagel und Starkregen
Da kommt erneut was auf Baden-Württemberg zu: Bis in die Nacht drohen im ganzen Land schwere Gewitter. Was das für Verkehr und Sicherheit bedeutet.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nahezu ganz Baden-Württemberg muss im Tagesverlauf erneut mit heftigen Gewittern, Starkregen und Hagel rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte eine Unwetterwarnung für alle vier Regierungsbezirke, die bis in die frühen Morgenstunden des Freitags gilt.
Es seien örtlich schwere Gewitter mit Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde möglich, außerdem extrem heftiger Starkregen mit bis 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel mit Korngrößen um die vier Zentimeter. «Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen», hieß es vom DWD. Es bestehe gleichfalls extreme Gefahr durch Blitzschlag.