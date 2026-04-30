Wetterextreme

Wetterextreme kosten Versicherer 288 Millionen Euro

94 Prozent der Häuser im Südwesten haben Extraschutz – doch wie teuer wird es wirklich nach Starkregen, Hagel und Co.? Die Zahlen überraschen.

Wetterextreme kosten Versicherer Millionen. (Foto-Archiv) Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Wetterextreme kosten Versicherer Millionen. (Foto-Archiv)

Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Starkregen, Überschwemmungen und andere Naturgefahren haben in Baden-Württemberg 2025 für 15.000 Schäden gesorgt. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mit. Es seien Kosten in Höhe von 88 Millionen Euro entstanden. Hinzu seien noch Sturm und Hagel gekommen. Diese Wetterextreme führten zu rund 60.000 Schäden und verursachten Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro. Nach Verbandsangaben haben 94 Prozent der Wohngebäude im Südwesten einen Elementarschutz als Zusatzbaustein. Auf Elementargefahren entfielen im Land im Schnitt 5.800 Euro je Schaden, auf Sturm- und Hagelschäden 3.300 Euro. 

2024 hatte das Juni-Hochwasser in Baden-Württemberg für massive Schäden gesorgt. Nach dem schadenträchtigen Vorjahr sei die Bilanz 2025 in Deutschland insgesamt deutlich milder ausgefallen. Geprägt wurde das Schadenjahr vor allem durch Sturm und Hagel. Naturgefahren haben laut Mitteilung im vergangenen Jahr Schäden von rund 1,4 Milliarden Euro in der Sachversicherung verursacht. Die Schäden schwankten stark von Jahr zu Jahr, deshalb dürften ruhigere Jahre nicht als Trend interpretiert werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erste Schätzung: Unwetter hinterlassen Milliarden-Schäden
Wetter

Erste Schätzung: Unwetter hinterlassen Milliarden-Schäden

Unwetter richteten auch 2024 hohe Schäden in Deutschland an – vor allem im Süden und Südwesten. Eine erste Bilanz.

30.12.2024

Versicherer: Deutlich mehr Unwetterschäden 2023 in Hessen
Klima

Versicherer: Deutlich mehr Unwetterschäden 2023 in Hessen

Die Versicherungswirtschaft hat ihre Bilanz zu Schäden wegen Wetterextremen vorgelegt. In Hessen hat sich die Summe 2023 stark erhöht.

27.05.2024

Klima

Wetterextreme 2023 kosten Versicherer 4,9 Milliarden Euro

Hagel, Sturm und Überschwemmungen sind Versicherer teurer zu stehen gekommen als im Vorjahr. Vor allem die Unwetter der Sommermonate haben einen großen Anteil. Welche Wetterextreme waren am teuersten?

28.12.2023

Kosten nach Unwetter

Versicherer: Schäden durch Starkregen könnten zunehmen

Ältere Menschen behaupten, dass sintflutartiger Regen heute häufiger auftritt als noch vor wenigen Jahrzehnten. Der subjektive Eindruck trügt offenbar nicht. Versicherer rechnen mit weiter steigenden Schäden.

27.07.2023

GDV

Weniger Ausgaben der Versicherer für Unwetterschäden

Baden-Württemberg ist 2022 von größeren Schäden durch Unwetter verschont geblieben. Die Versicherungen müssen deshalb weniger Geld ausgeben.

31.05.2023