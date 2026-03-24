Wettervorhersage

Wetterumschwung: Regen und Kälte ziehen nach Hessen

Nach einem freundlichen Wochenstart bringt ein Wetterumschwung in Hessen ab Mitte der Woche Regen, kühle Temperaturen und im Bergland sogar Schneeschauer.

Ab Mitte der Woche zeigen sich in Hessen viele Wolken. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Ab Mitte der Woche zeigen sich in Hessen viele Wolken. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Ist der Frühling erst einmal wieder vorbei? Ab Mitte der Woche wird es in Hessen wieder kühler und regnerisch. Der Dienstag zeigt sich jedoch zunächst heiter bis wolkig bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Wolken zu und im Nordwesten sind erste Schauer möglich. Die Temperaturen sinken auf acht bis fünf Grad.

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Der Mittwoch zeigt sich bewölkt und regnerisch, vereinzelt sind nach Angaben des DWD Graupelgewitter möglich. Im Bergland kann es zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen liegen bei neun bis zwölf Grad, nachts bei zwei bis minus einem Grad. In der Nacht zum Donnerstag hält der Regen an, im Bergland werden Schneeschauer erwartet. Auch der Donnerstag selbst bleibt mit Regen und Schneeregenschauern ungemütlich. Die Temperaturen erreichen fünf bis acht Grad.

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