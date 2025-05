Stuttgart (dpa/lsw) - Wer die Sonne in Baden-Württemberg noch genießen will, sollte die nächsten Tage gut nutzen - Gewitter und Schauer sind in Aussicht. Am Montag darf die Sonnenbrille aber noch dabei sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 18 Grad im Bergland und 24 Grad am Rhein.