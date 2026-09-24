Wettstreit: Welches Team am besten Schneepflug fahren kann

Eschwege (dpa/lhe) - Das Team der Straßenmeisterei in Hadamar-Oberweyer mit Michael Wilhelmi und Marlon Haub am Steuer ist zum hessischen Schneepflug-Champion gekürt worden. Den zweiten Platz der 5. Hessischen Meisterschaft im Schneepflugfahren in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) errangen Aymen Choueich und Daniel Schmidt von der Straßenmeisterei Kemel im Taunus, wie der Ausrichter Hessen Mobil mitteilte.

Das Gewinnerteam darf bei der nächsten deutschen Schneepflug-Fahrer-Meisterschaft mitmachen. Der Wettkampf wird nach Angaben der Landesbehörde vom 2. bis 4. September 2027 in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ausgetragen.

Bei der hessischen Meisterschaft in Eschwege mussten die Teilnehmer mit einem rund neun Tonnen schweren Unimog einen Parcours mit neun Stationen absolvieren, in denen Schnelligkeit, Präzision und Geschicklichkeit gefordert waren. Zu den Aufgaben gehörte unter anderem, rückwärts mit dem Schneepflug durch Engstellen zu fahren, Reifenstapel zentimetergenau in Position zu schieben und Holzpyramiden abzuräumen. 20 Mannschaften - jeweils Fahrer und Beifahrer - waren im Kampf um den Titel angetreten.