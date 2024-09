«Wichtige Impulsgeber» - Gewinner des Theaterpreises

Berlin (dpa) - Die Schwankhalle in Bremen erhält den mit 200.000 Euro dotierten Theaterpreis des Bundes. Auch das Hessische Landestheater Marburg, das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow und das FELD Theater für junges Publikum in Berlin werden ausgezeichnet, wie die Kulturstaatsministerin Claudia Roth gekannt gab. Sie erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld.