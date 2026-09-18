Medizin

Wie behandelt man Malaria?

Im Umfeld des Frankfurter Flughafens sind inzwischen drei Menschen an Malaria gestorben. Das sind die Therapiemöglichkeiten.

Malaria wird von Mücken der Gattung Anopheles übertragen. (Archivbild) Foto: Stephen Morrison/EPA FILE/dpa
Malaria wird von Mücken der Gattung Anopheles übertragen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Wer an Malaria tropica erkrankt ist, sollte in ein Krankenhaus, wie das Robert Koch-Institut erklärt - und zwar möglichst in eines, das tropenmedizinische Erfahrung hat. «Die Therapie ist grundsätzlich abhängig vom Erreger, der Resistenzlage, der zuvor durchgeführten Chemoprophylaxe und vom klinischen Bild», heißt es dort.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin stehen für einen unkomplizierten Verlauf zahlreiche Medikamente zur Verfügung. Bei komplizierten Fällen - etwa wenn das zentrale Nervensystem oder Organe betroffen sind - sollte der Patient auf eine Intensivstation verlegt werden. 

Die meisten Malaria-Medikamente sollen die Vermehrung und den Stoffwechsel der Malaria-Parasiten im menschlichen Körper stören oder die Erreger abtöten. Patientinnen und Patienten erhalten diese Medikamente meist als Tablette, in schweren Fällen werden die Medikamente als Infusion gegeben.

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