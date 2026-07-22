Gesundheitsvorsorge

Wie der Grippe-Ausbruch besser vorhergesagt werden soll

Ab 2027 soll ein neues Tool helfen, saisonale Krankheitsausbrüche in Hessen vorherzusagen. Welche Daten dafür genutzt werden und wie die Umsetzung geplant ist.

Wenn Behörden wissen, dass eine Grippewelle kommt, können sie bessere Entscheidungen treffen - so der Ansatz eines neuen Daten-Projekts. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa
Wenn Behörden wissen, dass eine Grippewelle kommt, können sie bessere Entscheidungen treffen - so der Ansatz eines neuen Daten-Projekts. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine systematische Auswertung von Daten zu Krankheitsausbrüchen soll Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und Medizinern in Hessen helfen, früh richtig zu reagieren. Koordiniert wird das Projekt vom Landesamt für Gesundheit und Pflege, wie das Amt mitteilte. Auch die Universitätsmedizin Frankfurt ist beteiligt. Es geht um die Prognose saisonaler Atmungs-Erkrankungen wie etwa Grippe. 

Herangezogen werden sollen Daten aus unterschiedlichen Quellen, etwa zu gemeldeten Infektionen und aus dem epidemiologischen Überwachungssystem Sentinel-Surveillance, das stichprobenartig Daten zu bestimmten Krankheiten oder Gesundheitsereignissen in Hessen sammelt. 

Prognose bis 21 Tage in die Zukunft

Daraus soll berechnet werden, wie sich die Infektionszahlen bis 21 Tage in die Zukunft entwickeln. Auch Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) sollen verwendet werden, ebenso wie Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

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Die Informationen sollen den Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und niedergelassene Ärztinnen und Ärzten in einem Dashboard zur Verfügung gestellt werden. 

Frühe Reaktion möglich

«Ein Tool, das saisonale Krankheitsausbrüche systematisch erfasst und auswertet, stärkt unsere Fähigkeit, früh zu reagieren, Ressourcen gezielt einzusetzen und damit Versorgungsstrukturen leistungsfähig zu erhalten», sagte die Präsidentin des Landesamts, Regine Bresler. 

Eine erste Projektphase läuft bis Ende Dezember dieses Jahres. Bis dahin sollen die Daten geprüft und die technischen Grundlagen geschaffen werden. Workshops mit den Gesundheitsämtern sollen durchgeführt und erste Testzugänge angelegt werden. «Live gehen soll das Tool dann spätestens im ersten Halbjahr 2027», hieß es in der Mitteilung.

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