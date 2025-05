Wie einst in Regensburg: Heidenheim hofft auf famoses Finale

Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hofft im Relegationsrückspiel bei der SV Elversberg auf mehr Effizienz - und setzt auf einen besonderen Motivationstrick. Er werde seine Mannschaft noch mal an den Last-Minute-Aufstieg vor zwei Jahren erinnern, kündigte der Coach an. Elversberg und Heidenheim kämpfen am Montag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) um den letzten Startplatz für die kommende Saison der Fußball-Bundesliga. Das Hinspiel am Donnerstag war ein großes Spektakel und endete 2:2.