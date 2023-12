Wie feiern Hessens prominente Politiker Weihnachten?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) pflegt auch in diesem Jahr eine liebgewonnene Weihnachtstradition. «Wir wollen wie jedes Jahr auf den Altkönig steigen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Die Wanderung auf den Berg im Taunus sei auch bei Schnee geplant. «Darauf freue ich mich.»

Beim Weihnachtsbaum hat der Regierungschef eine eher ungewöhnliche Vorliebe: Es muss eine Kiefer sein. In seiner Jugend habe er Weihnachtsbäume verkauft vor der Frauenfriedenskirche in Frankfurt, berichtete Rhein. Irgendwann seien dann Nordmanntannen aufgekommen, alle hätten diese Bäume gewollt. «Ich finde aber, eine Kiefer ist ein so schöner, urwüchsiger Baum», sagte Rhein.

Justizminister Roman Poseck (CDU) wird am 24. Dezember zwei Gefängnisse besuchen, wie seine Sprecherin erklärte. «Er wird dort den Bediensteten dafür danken, dass sie auch an den Feiertagen im Einsatz sind.» Der Abend gehöre dann der Familie. «Der Minister freut sich auf einen ruhigen Heiligabend mit Kartoffelsalat und festlicher Musik», ergänzte die Sprecherin. «Am ersten Weihnachtstag stehen vor allem Familienbesuche an, an erster Stelle gemeinsame Zeit mit der 84-jährigen Mutter und der 88-jährigen Schwiegermutter.»