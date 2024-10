Wie Frankfurt eine kontrollierte Cannabis-Abgabe testen will

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sieben Monate nach der Teillegalisierung von Cannabis will die Stadt Frankfurt den Verkauf der Drogen über Fachgeschäfte testen. Dafür soll eine Studie auf den Weg gebracht werden, um die Auswirkungen eines kontrollierten Zugangs zu Cannabis wissenschaftlich zu untersuchen. Was ist Sinn und Zweck der Erhebung? Gibt es ähnliche Projekte in Hessen? Und was ist eigentlich aus den angekündigten Cannabis-Anbauvereinen geworden? Die wichtigsten Fragen und Antworten: